Maître Gims veut concurrencer les Enfoirés : Son projet de concert de charité

Selon les informations de Closer, Maître Gims serait en train de préparer une sorte de "contre-soirée", censée concurrencer Les Enfoirés. L'idée de ce grand concert caritatif viendrait tout droit de la direction de TF1, qui lui aurait demandé de prendre les rênes d'une soirée baptisée Les Salopards. Avec la chaîne, l'artiste de 33 ans travaillerait sur "un nouveau concept de concert charité, avec un concert télévisé et une tournée dans le même style que Les Enfoirés", apprennent Closer.

Si le nom des Salopards ne serait pas encore définitif, plusieurs personnalités de la chanson française sont d'ores et déjà annoncées. Jenifer, Zazie, M. Pokora, Dadju (le frère de Gims) et Florent Pagny devraient ainsi être de la partie. Autre signe qui montrerait que Maître Gims serait vraiment déterminé à faire de l'ombre à la troupe anciennement menée par Jean-Jacques Goldman : il aurait embauché un certain Hakim, chorégraphe des Enfoirés. On n'en sait pas plus sur ce mystérieux projet, ni date de diffusion ni autres artistes potentiels.

Maître Gims est en pleine promotion de son Fuego Tour, une tournée européenne qui se soldera sur une date exceptionnelle au stade de France, le 28 septembre 2019. Avant cet événement, le rappeur fera une tournée des festivals, en France, jusqu'à la fin août 2019. L'artiste a également sorti une collaboration avec la marque de prêt-porter Eleven Paris, alors que son duo avec Maluma, Hello Seniorita, cartonne encore dans les charts internationaux.