Malia et Sasha Obama : Les soeurs jumelles Bush ont quelque chose à leur dire...

Alors que la cérémonie d'investiture de Donald Trump approche (le 20 janvier), le clan Obama se prépare à faire ses cartons après huit années à la Maison Blanche. Barack a fait d'émouvants adieux, tout comme sa femme Michelle. C'est au tour des filles du couple, Malia et Sasha, d'être sous les projecteurs... à cause des filles de George W. Bush et de Laura Bush !

Barbara et sa soeur Jenna Bush ont publié une lettre ouverte à l'attention des filles du président démocrate, reprise par la presse outre-Atlantique. "Malia et Sasha, il y a huit ans, par un jour froid de novembre, nous vous avons accueillies sur les marches de la Maison Blanche. Nous avons vu dans vos yeux l'excitation et la méfiance alors que vous observiez votre nouvelle maison. Nous avions quitté nos boulots à Baltimore et New York un peu plus tôt pour regagner Washington afin de vous faire visiter. Nous vous avons montré la Lincoln Bedroom et les chambres qui étaient jusque-là les nôtres, présenté tout le personnel qui se dévoue corps et âme pour rendre agréable ce lieu historique", ont-elle rappelé.

Et les filles de l'ancien président républicain George W. Bush de féliciter les petites Obama pour avoir été à la hauteur. "En huit ans, vous avez accompli tellement de choses. Vu tellement de choses. (...) Vous avez participé à des dîners d'État, découvert des parcs nationaux, rencontré des dirigeants internationaux et ri aux blagues de votre père pendant la grâce présidentielle de la dinde à Thanksgiving. Et tout ça en étant des enfants, en allant à l'école, en vous faisant des amis. Nous vous avons vu grandir et passer de petites filles à d'incroyables jeunes femmes avec aisance et grâce. Vous avez traversé cela en vous aidant l'une l'autre, comme nous l'avons fait. Maintenant, vous êtes sur le point de rejoindre un club rare, celui des anciennes Premières Filles – une place que vous n'aviez pas demandée et qui n'a aucune règle. Mais vous avez encore tant à faire. Vous allez écrire les histoires de vos vies, dans l'ombre de vos parents célèbres, mais vous emporterez avec vous les expériences de ces huit années passées", ont-elle ajouté.

Pendant ce temps, Michelle Obama fait ses ultimes adieux et remercie les Américains qui l'ont soutenue. Elle a ainsi surpris des soutiens anonymes chez Jimmy Fallon.