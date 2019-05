Malika et Medhi (L'Île de la tentation) bientôt mariés: la candidate en dit plus

Surprise dans l'épisode de L'Île de la tentation diffusé jeudi 9 mai 2019, sur W9. Malika a quitté l'aventure après que Medhi l'a demandée en mariage. Un événement sur lequel la jeune femme de 30 ans est revenue à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

La candidate explique qu'elle ne se doutait de rien et que ce moment "était magique". Et bonne nouvelle, les tourtereaux sont toujours en couple aujourd'hui et préparent leur mariage : "J'ai gardé des contacts avec quasiment tout le monde. Même avec certains célibataires. On s'écrit souvent. Je remercie toute l'équipe, cette émission m'a enlevé un gros poids dans la vie. Avec Mehdi, on est repartis sur des bases plus saines, plus solides pour durer dans le temps. Grâce à eux, je suis bien dans mes pompes aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde est invité au mariage qui aura lieu fin 2019, début 2020."

Malika a ensuite expliqué pourquoi elle était si angoissée quand elle a appris que son homme souhaitait la voir pour lui parler : "Il faut savoir que Mehdi n'est pas sûr de lui. Il n'avait pas confiance en moi et, surtout, c'est un homme jaloux et possessif. Quand j'ai vu la vidéo de la confrontation, j'ai tout de suite pensé qu'il avait vu des vidéos de moi en train de rigoler avec les célibataires et qu'il l'avait mal pris. Je me suis fait plein de films. J'ai tout vu en noir. C'est pour ça que je fonds en larmes..."

S'ils ont participé à L'Île de la tentation, c'est parce que Medhi n'avait pas vraiment confiance en Malika. "On s'est vite trouvés dans une roue interminable. Notre relation stagnait. Ça m'agaçait", a-t-elle précisé.