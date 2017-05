Malika Ménard : "J'ai annoncé le décès de ma grand-mère à mon père..."

Le 27 avril dernier, Malika Ménard (29 ans) apprenait la disparition tragique de sa grand-mère Colette Leblond, décédée après avoir été percutée par une voiture à Cherbourg.

Interrogée par nos confrères de Télé Star, notre ex-Miss France 2010 n'a pas caché qu'elle avait encore beaucoup de mal à affronter cette disparition. "Ce qui est difficile pour ma famille et moi, c'est que c'était une mamie pleine de vie et en pleine forme. Quand on sait que quelqu'un est malade, on s'y prépare. Là ce n'était pas le cas... (...) Je crois qu'il y a une petite partie de moi qui est dans le déni, il m'arrive de rêver d'elle", a-t-elle commenté.

Puis, la jeune femme a révélé qu'elle avait été la première proche à avoir été mise au courant du décès de sa grand-mère, un rôle qui lui a imposé la lourde tâche de l'annoncer autour d'elle. "C'est moi qui ai été appelée par le commissariat. J'ai dû annoncer la nouvelle à mes oncles et à mon père. De voir son père malheureux, ça rend aussi très malheureuse...", a-t-elle indiqué.

Le 5 mai dernier, Malika Ménard prenait déjà la parole sur ses réseaux sociaux en publiant une émouvante lettre (conjuguée au présent) destinée à celle qui lui a tant apporté tout au long de sa vie. "Alors, oui, tu n'es pas une mamie consensuelle, oui tu préfères chanter et danser que de cuisiner le plat parfait, oui tu déformes, répètes, interprètes, voire mésinterprètes un secret, oui à 80 ans tu portes mes vêtements et oui oui oui, tu nous agaces mais qu'est ce que tu nous fais rire, sourire, nous rend heureux parce que tu sais nous aimer. Mamie Sourire (...) Grâce à toi, je suis toujours debout. Grâce à toi, je sais qu'il y a toujours de l'amour quelque part. Et ça, cela ne partira jamais. Mamie Amour...", pouvait-on lire.