Manchester United triomphe après l'attentat : Les mots émus de Paul Pogba

Frappée lundi soir par un attentat révoltant qui a mis en émoi le monde entier, Manchester a pu trouver un maigre motif de réconfort deux jours plus tard avec la victoire du club de football mythique de la ville, United, en finale de l'Europa League. A la Friends Arena de Stockholm, dans un contexte de grande tristesse mais aussi sous haute tension (les forces de police étaient sur des charbons ardents pour assurer la sécurité de l'événement sportif), Manchester United a renoué avec les sommets européens en s'imposant nettement (2-0) face à l'Ajax Amsterdam.

Grand artisan de cette victoire et auteur du premier but mancunien à la 18e minute, l'international français Paul Pogba était particulièrement ému, à plus d'un titre : ce premier trophée continental de sa carrière, il l'a dédié aux victimes de l'attentat, mais aussi à son papa récemment décédé. "Juste avant de partir, il y a eu ce drame... Ce n'était pas évident et cette victoire elle est pour eux. D'où la célébration que j'ai faite pour eux et pour mon père qui est mort récemment", a-t-il ainsi confié avec gravité au micro de beIN Sports à l'issue du match. "Nous avons joué pour l'Angleterre, nous avons joué pour Manchester et nous avons joué pour les personnes qui sont mortes, a-t-il également confié aux médias britanniques. Nous savons que de telles choses sont très tristes, partout dans le monde : à Manchester, mais aussi à Londres ou à Paris. Nous nous devions d'être concentrés parce que c'était un match très important et nous l'avons gagné pour elles et pour le pays.

Après avoir fêté ce succès et soulevé la coupe sur la pelouse, autour de l'icône de ManU Wayne Rooney et avec la participation de Zlatan Ibrahimovic, privé de terrain pour cause de blessure, les joueurs ont d'ailleurs pris la pose avec une banderole spéciale lors des photos officielles avec le trophée : "Manchester - A city united #prayformanchester" ("Manchester, une ville unie"), pouvait-on y lire.