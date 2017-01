Manny Guttierez : Maybelline choisit un garçon pour sa nouvelle campagne beauté

L'industrie de la beauté est, comme la mode, le théâtre d'une guerre des égéries interminable. Qui solliciter pour susciter le plus d'enthousiasme autour d'une nouvelle campagne publicitaire ? Maybelline s'est tournée vers une sensation du web : un jeune homme, répondant au nom de Manny Guttierez...

Comme la marque COVERGIRL, qui a fait de James Charles son nouvel ambassadeur, Maybelline fait appel à un homme ! Manny Guttierez (MannyMUA sur YouTube et les réseaux sociaux), devenu célèbre grâce à ses tutos maquillage, est le visage d'une campagne pour le mascara Big Shot. Il apparaît dans une websérie de Maybelline, baptisée That Boss Life, au côté d'une autre figure beauté, la blogueuse Shayla Mitchell (@makeupshayla).

Manny Gutierrez voit au-delà des frontières de la beautysphère : "Je veux faire de la comédie. Ce serait tellement drôle. Je veux être dans les médias traditionnels d'avantage. Je pense que les réseaux sociaux sont géniaux parce que mon beurre y est, mais je souhaite me lancer dans les médias trandionnels et d'autres choses sympas", a-t-il récemment expliqué à PEOPLE. L'ambitieux Manny débarquera-t-il bientôt à la télévision ? Réponse dans les semaines et mois à venir.

En attendant son premier job sur petit écran, Manny confie à ses admirateurs sa recette du succès : "Ne laissez personne vous décourager, tant que vous avez confiance en vous et continuez ce que vous faites." Il leur a également souhaité une excellente année 2017, et fait une promesse.

"Nouvelle année, un moi plus gay" !