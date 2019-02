Manon Marsault et Julien Tanti : Le rôle qu'aura Tiago à leur mariage

Lundi 18 février 2019, Les Marseillais ont fait leur grand retour sur W9. Une nouvelle saison qui sera notamment marquée par les préparatifs du mariage de Julien Tanti et de Manon Marsault. Lors de sa rencontre avec les deux candidats, Purepeople les a donc interrogés sur la cérémonie, l'occasion de découvrir que leur fils Tiago (8 mois) y jouera peut-être un petit rôle.

'Il aura un petit rôle en costume", a tout d'abord plaisanté Julien Tanti. Et Manon de poursuivre : "S'il marche, il nous apportera les alliances. Mais on ne sait pas s'il marchera." Le couple espère donc que le petit Tiago aura passé cette grande étape pour leur mariage qui s'annonce "hors du commun" !

Les deux candidats des Marseillais nous révélé que l'événement durerait pas moins de trois jours. Des préparatifs qui ont beaucoup stressé Manon qui s'est beaucoup plus investie que Julien. "Je suis moins investi parce que je suis plus un garçon qui s'investit au dernier moment. Elle fait le gros et moi je finis", s'est justifié le beau brun de 30 ans. Mais la belle brune de 29 ans ne compte pas tout changer au dernier moment et le lui a fait savoir.

Lors d'une interview pour Buzz TV le 20 septembre dernier, Julien Tanti avait admis que des caméras pourraient filmer ce beau moment afin que leur public suive leur mariage en direct.

