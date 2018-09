Julien Tanti et Manon Marsault bientôt mariés: La cérémonie diffusée en direct ?

Il y a quelques mois, Manon Marsault faisait des révélations sur Instagram concernant son projet de mariage avec Julien Tanti. Après avoir donné naissance à leur premier enfant le 24 mai 2018, un petit garçon nommé Tiago, la jeune femme admettait son désir de s'unir au célèbre Marseillais et annonçait dans la foulée que la cérémonie aurait lieu très bientôt, et plus précisément au printemps 2019. Cette information a été confirmée par les heureux parents amoureux. Au micro de nos confrères de Télé Star, ils font de nouvelles confidences sur l'organisation de leurs noces qu'on pourra suivre à l'écran.

"Vous retrouverez les préparatifs dans la prochaine saison des Marseillais", lâche Julien Tanti. De cette manière, Manon indique qu'elle pourra recevoir les conseils de ses proches afin que tout soit parfait pour l'un des plus beaux jours de sa vie. La brune pulpeuse "aimerait aussi partager ça avec les gens", c'est-à-dire les fans et téléspectateurs.

Il faut croire que le mariage est un projet qui leur trotte le plus dans la tête puisque Julien Tanti est également revenu sur le sujet lors de son live pour Buzz TV jeudi 20 septembre. Et à la question de savoir si l'événement sera filmé, il répond, "peut-être même en direct". Voilà qui devrait faire plaisir à tous leurs fans. Ces derniers avaient tout de même été près de 11 millions à regarder leur mini-série sur l'accouchement de Tiago publié sur le site de 6ter.

Pour rappel, Julien et Manon sont tombés amoureux sur le tournage de Moundir, les apprentis aventuriers en 2016. Après plusieurs séparations, le couple a finalement réussi à se solidifier. Au mois de décembre 2017, ils annonçaient la grossesse de Manon et c'est lors de la saison des Marseillais en Australie qu'ils se sont fiancés.