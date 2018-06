Manon (The Voice) déçue par Zone interdite : Ce qu'elle n'a pas apprécié !

Dimanche 17 juin 2018, Zone interdite consacrait un reportage aux mariages hors du commun. Un tournage auquel la candidate de The Voice 3 Manon a participé. Et elle a été légèrement déçue par le montage comme elle l'a confié sur son blog.

Après avoir expliqué en détail comment s'était déroulée la cérémonie, la jeune femme – enceinte de son premier enfant – a admis avoir été "un peu déçue" : "On ne parle uniquement des choses dramatiques et nous souhaitions revenir sur quelques points... Pour commencer, le conflit avec la famille d'Hugo était omniprésent dans le reportage, au point que ma famille extraordinaire n'a pas eu la place méritée. Hugo a toujours pu compter sur sa grande-mère et nous savions depuis longtemps qu'elle serait là. Enfin nous sommes déçus qu'ils aient mis autant l'accent sur les choses négatives."

Manon a regretté que la beauté de leur mariage champêtre en Bourgogne n'ait pas été plus mise en avant, de même que leurs invités. "Certains moments étaient un peu ridiculisant (sic) pour nous", a-t-elle précisé. Elle se réjouit toutefois que la réalisatrice ait mis l'accent sur leur amour et leur émotion lors de ce jour qui restera à jamais marqué dans leur mémoire. "Nous sommes conscients de ce que la télé demande et espère pour ses reportages", a-t-elle conclu son article.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse évoque son expérience dans Zone interdite. Lors d'une interview pour Télé Star, elle avait notamment admis : "Il y a eu des moments un peu difficiles. Mes proches et moi, nous n'étions pas très à l'aise devant les caméras alors qu'il fallait rester naturels. En plus, c'est difficile de préparer un mariage lorsqu'on vous filme constamment."