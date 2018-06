Manon (The Voice) : Le prénom original de son fils dévoilé !

Sans surprise, ses abonnés n'ont pas tardé à réagir à cette nouvelle. Et tout ont adoré le choix de Manon et son compagnon. "Un très joli prénom ! J'adore", "Super prénom. Mes félicitations encore et tout de bon pour la suite de ta grossesse", "J'adore. Trop beau. En tout cas tu es radieuse. Hâte de voir le reportage dimanche", a-t-on notamment pu lire.

À titre d'information, Manon et son homme ont participé au dernier tournage de Zone interdite qui a pour thème les mariages. On imagine que les tourtereaux se sont confiés sur leur cérémonie qui s'est déroulée en août dernier et que Manon en a profité pour parler de sa grossesse. Le reportage sera diffusé le 17 juin, sur M6, à partir de 20h50.