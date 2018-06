Manon (The Voice) enceinte et "en pleurs" : Sa grande annonce !

Elle y raconte son appréhension et sa réaction à l'annonce du sexe de bébé. "Pour ma part, j'ai toujours voulu une princesse, je suis fan des Disney depuis toujours et je voulais avoir ma petite fille à moi... Hugo, lui, voulait un petit mec pour jouer au ballon et pour pouvoir lui donner son nom et même son prénom en deuxième ou troisième (oui c'est son kiff on le respecte lol)", confie Manon. Finalement, lorsque les médecins lui révèlent qu'elle attend un petit garçon, Manon est "en pleurs" avec son chéri. "Tellement heureux, ce moment est indescriptible (...). Je suis la plus heureuse des femmes et Hugo je ne vous en parle même pas", lance-t-elle.

Depuis, les futurs parents s'activent pour "personnaliser enfin la chambre et la garde-robe" de bébé. Sur Instagram, Manon a d'ailleurs posté une première photo du petit coin Panda de son fils.