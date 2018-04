Manuel Valls séparé d'Anne Gravoin : L'ex-Premier ministre en couple avec...

Douze ans que Manuel Valls et Anne Gravoin formaient un couple, huit ans qu'ils étaient mariés. Leur séparation a été rendue officielle ce 18 avril 2018 par l'ancien Premier ministre sur le site de Paris Match. "Une page se tourne après douze belles années de vie commune", a sobrement déclaré l'homme politique de 55 ans, ajoutant qu'une "séparation est toujours un acte douloureux", qu'il ne ferait" aucun autre commentaire à ce sujet" et demandant également "le respect de la vie privée de chacun".



Si les raisons de la rupture entre le député apparenté LREM (La République en marche) de la 1re circonscription de l'Essonne à l'Assemblée Nationale et la violoniste restent inconnues, une autre femme s'invite dans le tableau. Voici révèle en effet que Manuel Valls est certes séparé, mais déjà recasé avec une femme issue de la sphère politique, tout comme lui. Il s'agit d'Olivia Grégoire, "une élue de la Répu­blique en marche âgée de 39 ans", récemment nommée porte-parole de son mouve­ment poli­tique à l'As­sem­blée natio­nale. VSD nous en apprend un peu plus sur la nouvelle compagne de Manuel Valls, dressant le portrait de la députée de la 12e circons­crip­tion de Paris (correspondant aux 7e et 15e arron­dis­se­ments).

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'ESSEC, Olivia Grégoire a dirigé une agence de communication qu'elle a abandonnée pour se consacrer entièrement à son engagement politique. Ancienne collaboratrice de Jean-Pierre Raffa­rin à Mati­gnon, puis de Xavier Bertrand aux Affaires sociales, la nouvelle compagne de Manuel Valls ne cache pas ses ambitions, se décrivant elle-même comme "un Jack Russell et un bull­do­zer", propos tenus auprès de L'Obs en juin 2017. Si le visage d'Olivia Grégoire ne vous est pas inconnu, rien de surprenant puisque la députée faisait partie de ceux choisis pour représenter La Répu­blique en Marche sur les plateaux de télévision, notamment lors de la campagne présidentielle et celle des législatives.