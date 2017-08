Marc-Emmanuel (Tous ensemble) bientôt de retour sur TF1 !

Depuis l'arrêt du programme Tout ensemble (TF1) en 2015 après quelques polémiques, l'animateur Marc-Emmanuel Dufour a disparu de nos petits écrans. Grâce à Arthur, celui qui n'a pas arrêté pour autant de jouer les bons samaritains – même loin des caméras – fera très prochainement son grand retour !

En effet, pour les besoins d'un nouveau programme intitulé La Dream Company (qui sera diffusé le 25 août prochain en prime time !), Marc-Emmanuel (52 ans) a été sollicité par l'animateur-star de 51 ans afin de l'aider à réaliser les rêves les plus fous de quelques Français au sein d'une équipe d'agents très spéciaux. Parmi eux, on retrouvera également Valérie Damidot, Jarry, Claudia Tagbo, Chris Marques, Bruno Guillon et Issa Doumbia.

L'an dernier, en marge d'un déplacement en Belgique dans le cadre des actions de son association L'Armée des anges, Marc-Emmanuel confiait avec sincérité à nos confrères de sudinfo.be : "Je n'ai pas de salaire. Je vis de mes acquis. J'ai investi mes économies (80 000 euros) dans mon association. J'en suis le premier fondateur et le premier bénévole, mais je ne touche pas un centime. Et quand je fais un déplacement, c'est à mes frais. La vie a été généreuse avec moi. Je veux simplement rendre ce que l'on m'a offert." Et de poursuivre sur la télé : "Cela ne m'intéresse pas d'être à l'écran juste pour dire que je fais de la télé. Après, j'ai toujours cette passion, au travers de la solidarité. Je travaille tout de même sur trois projets en télé. Mais rien de concret pour l'instant !", renseignait-il.