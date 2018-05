Marc-Olivier Fogiel : Pour l'anniversaire de sa fille Lily, il met le paquet

Le 15 avril dernier était un jour particulier pour Marc-Olivier Fogiel et son époux François Roelants. Leur fille Lily fêtait ses 5 ans, un événement que l'animateur de RTL - prochainement de retour sur France 3 avec Le Divan - avait fêté en lui faisant une belle déclaration. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'un goûter d'anniversaire a été organisé par Marc-O. Et on peut dire qu'il a fait les choses en grand !

Sur Instagram, il a dévoilé une photo de la chambre de ses filles dans laquelle se trouvaient de nombreux ballons gonflables en forme de licorne ou de clown. Des ballons à l'hélium ont aussi été disposés dans la chambre, ainsi qu'une banderole sur laquelle il est inscrit "joyeux anniversaire".

Sur un autre cliché, on peut apercevoir sa petite Lily accompagnée d'amis et de sa soeur Mila (7 ans).