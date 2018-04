Marc-Olivier Fogiel : Belle déclaration à Lily et grande annonce !

Marc-Olivier Fogiel est également un homme comblé professionnellement. En plus d'être aux commandes d'On refait le monde et RTL Soir, il s'apprête à faire son grand retour sur France 3, avec une émission culte : Le Divan. Ce sont nos confrères du Parisien qui ont annoncé la bonne nouvelle dans leur édition de ce dimanche 15 avril 2018. Cette fois, ce n'est plus le mardi, en deuxième partie de soirée, que le programme sera diffusé. La troisième chaîne a préféré la mettre à l'antenne le vendredi, en prime. Un signe fort de la confiance placée dans cette émission de confessions !

Et, autre bonne nouvelle, l'émission passera de 60 à 90 minutes, l'occasion pour Marc-O de recueillir davantage de confidences de ses invités. Pour la première, dont le tournage aura lieu fin mai, il recevra Laurent Gerra, qui officie également sur RTL et qu'il connaît bien. Un passage qui sera diffusé en juin. Toujours selon Le Parisien, Marc-Olivier Fogiel a invité Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République n'aurait toutefois pas répondu favorablement à sa demande.

Pour rappel, Le Divan avait été déprogrammé en juin dernier, après trois saisons. Marc-Olivier Fogiel a déjà reçu de nombreuses personnalités comme Mimie Mathy, Elie Semoun ou Anny Duperey.