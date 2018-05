Mareva Galanter : "Je vis avec un passionné de déco !"

@marevagalanter nous dit tout sur ses secrets dco dans son interview spciale 3 tendances pour 1 dco dcouvrir trs prochainement sur @ellegirltv ! En attendant, la comptition se poursuit demain partir de 18h ! #3TP1D #ellegirltv #ellegirl #deco #home #competition #bloggeusesdeco #bloggeuse #interview #marevagalanter

A post shared by ELLE Girl (@ellegirltv) on Apr 27, 2018 at 8:57am PDT