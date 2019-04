Margrethe II de Danemark : Un joyeux 79e anniversaire avec ses petits-enfants

À Pâques comme à Noël, c'est au palais Marselisborg à Aarhus que la reine Margrethe II de Danemark se retire pour profiter d'une pause festive en famille en dehors de Copenhague. Hasard de la pleine lune et du calendrier, qui ont fixé au 21 avril le dimanche de Pâques de cette année 2019, elle s'y trouvait déjà à l'heure de fêter ses 79 ans, mardi 16 avril, comme c'était déjà le cas en 2017.

Pour son deuxième anniversaire sans son défunt époux Henrik, décédé le 13 février 2018, et l'immuable rituel public prévu en cette occasion, la très appréciée souveraine pouvait une nouvelle fois compter sur la présence à ses côtés de son fils aîné le prince héritier Frederik avec sa famille au complet : sa femme la princesse Mary, qui était quelques jours plus tôt au côté de la monarque pour souhaiter la bienvenue à deux pandas au zoo de Copenhague, était tout naturellement présente, de même que leurs quatre enfants, le prince Christian (13 ans), la princesse Isabella (12 ans le 21 avril) et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Josephine (8 ans). La reine Margrethe est également la grand-mère de quatre autres petits-enfants qui n'étaient pas présents : les princes Nikolai (19 ans) et Felix (16 ans), fruits du premier mariage du prince Joachim, et le prince Henrik (10 ans le 4 mai) et la princesse Athena (7 ans), qu'il a eus avec sa femme la princesse Marie.

À midi, Margrethe II de Danemark, le visage illuminé par son fameux sourire jovial, s'est présentée sur le perron du palais en compagnie de la petite bande, saluant ses sujets qui, par centaines, avaient commencé à se rassembler dans le parc du château après 11h20. Tous ont pu assister à la courte parade militaire opérée par la Garde royale et entendre la fanfare jouer. Au cours de la brève cérémonie, les quatre enfants de Frederik et Mary se sont brièvement approchés du public, comme on peut l'observer dans la vidéo diffusée par la cour, pour récupérer timidement un petit bouquet destiné à leur grand-mère, dont, par ailleurs, un nouveau portrait officiel a été dévoilé.