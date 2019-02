Prince Henrik : L'hommage de la famille royale, un an après sa mort

En mourant, le prince Henrik de Danemark avait laissé à sa veuve, la reine Margrethe II, une émouvante symphonie florale, un ultime clin d'oeil amoureux glissé dans ses dernières volontés ; pour le premier anniversaire de sa mort, survenue le 13 février 2018, la monarque scandinave a rendu un bel hommage musical à son défunt mari, qui de son vivant se passionna pour les arts.

Un an jour pour jour après les obsèques de son époux, c'est au palais de Fredensborg, où une partie de ses cendres reposent (l'autre ayant été dispersée en mer, selon son souhait), que Margrethe II avait fait organiser un concert commémoratif, auquel assistaient à ses côtés leurs fils, le prince héritier Frederik et le prince Joachim, avec leurs épouses respectives, la princesse Mary et la princesse Marie.

Entre les pierres de l'église de Fredensborg ont résonné entre autres des airs des opéras La Bohème (Puccini) et La Cenerentola (Rossini), les notes d'orgue du jeune virtuose David Bendix Nielsen, mais aussi les mots du prince Henrik, poète publié, sur une pièce intitulée Côte à Côte, mise en musique par DJ Katrine Ring et interprétée par Yutong Li et Jesper Andersen. Présenté par le Conservatoire royal de musique du Danemark, l'événement a été suivi par quelque 130 invités, proches du prince et membres du personnel de la cour notamment.

Le site de la monarchie danoise lui a par ailleurs rendu hommage en republiant en page d'accueil sa biographie, ainsi qu'un album photo très touchant, qui s'ouvre sur une image de celui qui se nommait alors Henri de Laborde de Monpezat à l'âge de 4 ans à Hanoi, au Vietnam, où il avait passé les premières années de sa vie.