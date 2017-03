Maria (Koh-Lanta Cambodge) "trop maigre" : Grosse prise de poids avant de partir

Maria n'est pas une Survivor comme les autres.

Généralement, les candidats sélectionnés pour participer à Koh-Lanta suivent un entraînement physique quasi militaire afin d'être prêts physiquement pour l'aventure. Mais la candidate de Koh-Lanta Cambodge a choisi une tout autre option comme elle l'a confié à France Dimanche : "Il y a eu à peine un mois entre le jour où j'ai appris que j'étais sélectionnée et celui du départ. Je n'ai donc pas eu le temps de me mettre au sport." On comprend donc pourquoi la membre de l'équipe jaune pêche un peu lors des épreuves de confort et d'immunité.

À l'instar d'Hada, Maria a en revanche mis un point d'honneur à prendre un peu de poids avant le tournage afin de ne pas abandonner l'aventure en cours de route : "J'ai quand même fait en sorte de grossir un peu, parce que j'étais trop maigre. J'ai pris 6 kilos pour avoir quelques réserves énergétiques."

La Marseillaise de 29 ans souhaitait intégrer l'émission de TF1 depuis de nombreuses années, mais elle n'avait "jamais eu le courage d'aller au bout". Son déclic ? "À l'approche de la trentaine, l'envie est devenue de plus en plus grande. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose de fou dans ma vie, de tout plaquer et de voir de quoi j'étais capable. Alors quand j'ai perdu mon emploi [dans une boulangerie, NDLR], je me suis dis que c'était le moment ou jamais."

Espérons pour elle que la jeune femme réussira à aller au bout de la compétition.

