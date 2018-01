Maria Menounos : Mariage en direct à la télévision après 20 ans d'amour

C'est une belle surprise que réservait Maria Menounos à ses proches et à ses fans en cette fin d'année 2017. Dimanche 31 décembre, la vedette de télévision américaine était en train d'animer en direct de Times Square à New York l'émission spéciale du Nouvel An diffusée sur la chaîne Fox lorsqu'elle a annoncé à ses parents qu'elle allait se marier à son compagnon de longue date, Keven Undergaro. "On ne va pas se marier à l'église parce qu'on va se marier ici, ce soir, à Times Square", a-t-elle déclaré au micro devant une famille émue.