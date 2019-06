Mariage d'Alizée et Maxime (Pékin Express) : coulisses et belle surprise !

Le 22 juin 2019 restera une date à jamais gravée dans la mémoire de Maxime et Alizée. Ce jour-là, les candidats de Pékin Express 2018 se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Après s'être dit "oui" à la mairie de Neuilly-sur-Seine, c'est dans un cadre plus bucolique et romantique que le couple a fêté son union avec ses proches.

Les jeunes mariés et leurs invités se sont en effet rendus au château Bouffémont (Val-d'Oise) pour la cérémonie laïque. Un moment unique qu'ils ont partagé sans modération, sur Instagram. Les internautes ont donc pu découvrir que la jeune femme de 26 ans avait opté pour une sublime robe meringue blanche possédant un haut floral très graphique. C'est au bras de son frère qu'elle a remonté l'allée, en larmes, pour rejoindre son cher et tendre. Alizée et Maxime ont ensuite chacun fait un beau discours pour se témoigner, une fois de plus, son amour. Une autre personne a dit quelque mots, en vidéo : Stéphane Rotenberg.

"Bravo, félicitations, tous mes voeux de bonheur. C'est bien sûr la première chose que j'ai envie de vous dire dans une journée comme celle-ci. Dans Pékin Express, on ne fait pas attention à soi, mais Alizée, au bord de la route, était capable de provoquer 850 accidents de voiture tellement les conducteurs étaient déstabilisés en la voyant. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois être sublime. Maxime, tu dois être plus rayonnant, plus lumineux que jamais. Tous les deux devez être absolument magnifiques", a confié le présentateur de 51 ans. De tendres confidences qui ont beaucoup touchés Alizée et Maxime.

Toujours sur son petit nuage, ce dernier a dévoilé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram, ce lundi 24 juin. On peut y découvrir les jeunes mariés en train de se préparer avant leur union civile, puis se rendre à la mairie.