Alizée et Maxime (Pékin Express) se sont mariés : robe folle et cadre de rêve

Alizée et Maxime ne sont pas près d'oublier la journée du 22 juin 2019.

Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, le couple dont on a pu suivre les aventures dans Pékin Express en 2018 sur M6 a décidé de se marier en la mairie de Neuilly-sur-Seine avant de se diriger vers un cadre plus romantique et verdoyant à quelques kilomètres de la capitale.

Après le mariage civil, c'est en effet au Château Bouffémont dans le nord de Paris que les amoureux ont rassemblé leurs familles et leurs amis afin de vivre une cérémonie laïque inoubliable, en plein air, dans un cadre de rêve. Au son de Latika's Theme de la bande originale de Slumdog Millionaire, les nombreux invités ont notamment pu voir la belle Alizée - sublime dans son imposante robe meringue blanche possédant un haut floral très graphique - apparaître depuis la porte du magnifique bâtiment et se diriger en larmes jusqu'à l'allée bordée de pétales de roses blanches au bout de laquelle l'attendait Maxime, très classe dans son smoking.

Sur l'une des stories partagées, on peut entendre Maxime, au micro, s'étonner de sa chance de pouvoir se marier à une femme comme Alizée "la belle indonésienne studieuse du lycée", lui qui n'était qu'un "livreur de hamburgers en BEP vente". "Tu étais tout mon contraire, studieuse, belle et réservée", a-t-il ajouté. Un moment émouvant...

En fin de journée, un lâcher de ballons blancs a été organisé afin de clôturer ce moment exceptionnel sur une dernière note romantique. Bien entendu, la fête a ensuite duré jusqu'au petit matin...

Pour rappel, interrogés par Purepeople.com en 2018, Alizée – qui avait choisi une très jolie bague – et Maxime avaient assuré qu'ils se marieraient en France dans un château... C'est maintenant chose faite !