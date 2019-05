Mariage royal : La princesse Alexandra a dit oui au comte Michael

Le 18 mai 2019, alors que tous les yeux étaient braqués sur Windsor et la chapelle Saint-George pour les noces de Lady Gabriella Windsor et Thomas Kingston, un autre mariage princier a été célébré en toute discrétion du côté de la famille royale danoise. Le week-end dernier, à Svendborg au Danemark, la princesse Alexandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg s'est unie au comte Michael Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille, 54 ans.

Diadème en diamants sur la tête, la mariée de 48 ans est apparue radieuse dans sa robe en voile brodé de fleurs blanches. Il s'agit du second mariage pour la fille de la princesse Benedikte. Alexandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg a en effet épousé le comte Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth en 1998. Le couple s'est finalement séparé en 2017 après avoir eu deux enfants, Richard et Ingrid, 19 ans et 15 ans.

Contrairement à ses premières noces, Alexandra n'a pas porté le diadème du Khédive, créé par Cartier sur demande du khédive d'Égypte Abbas II pour Margaret de Connaught, devenue princesse de Suède par son mariage en 1905. Au fil des générations, les filles et petites-filles de celle-ci ont chacune à leur tour porté le diadème en diamants lors de leurs noces.

Jusqu'en 2013, la princesse Alexandra vivait à Paris avec son premier mari. Jusqu'à cette date, elle officiait au sein de l'Unesco pour la préservation de l'héritage culturel de pays au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La nièce de la reine Margrethe est ensuite partie vivre en Allemagne jusqu'à son divorce.