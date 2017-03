Obsèques du prince Richard : La douleur de la princesse Benedikte et des siens...

Frappée par deux deuils en 2016 et confrontée ces dernières semaines à la leucémie de la princesse Christina ainsi qu'à la noyade d'un ami d'enfance du roi Carl XVI Gustaf, la famille royale de Suède n'est pas la seule en Scandinavie à devoir affronter de mauvaises nouvelles : la monarchie danoise annonçait il y a quelques jours le décès soudain du prince allemand Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, chef de la maison du même nom, à l'âge de 82 ans.

Mari de la princesse Benedikte de Danemark (72 ans) depuis 1968 et père de trois enfants avec elle, le 6e prince de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, qui avait survécu en 2003 à un cancer de la prostate, "est mort soudainement au Château Berleburg dans la soirée du lundi 13 mars 2017", a fait savoir un communiqué émis par le secrétaire particulier de sa veuve. Soeur cadette de la reine Margrethe II de Danemark et aînée de la reine Anne-Marie de Grèce, la princesse Benedikte effectuait alors dans le cadre de son rôle officiel (inauguration de l'École internationale de Copenhague et rencontre avec des scouts) un court séjour au Danemark, dont elle est rentrée le mardi matin au fief familial de Bad Berleburg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, centre-ouest de l'Allemagne), au lendemain du drame.

Né à Giessen (Hesse) le 29 octobre 1934, fils du prince Gustav Albrecht, officier décoré de l'armée allemande porté disparu en 1944 et déclaré mort en 1969, et de Margareta Fouché d'Otrante, descendante du ministre de la Police de Napoléon-Bonaparte Joseph Fouché, le prince Richard avait été élevé en Suède par son grand-père le duc d'Otrante. Diplômé en sciences arboricoles à l'Université de Munich et en gestion forestière à celle de Göttingen, il avait notamment géré de son vivant l'important patrimoine terrien de la maison dont il avait pris la tête à la mort "officielle" de son père et s'était impliqué dans divers programmes de préservation de l'environnement, notamment dans la réintroduction du bison en Europe.

Une famille sous le choc

Il avait épousé la princesse Benedikte, fille du roi Frederick IX de Danemark et de la reine Ingrid de Suède, le 3 février 1968 en la chapelle du palais de Fredensborg, au Danemark. De leur mariage sont issus trois enfants : le prince Gustav (48 ans), 7e prince de Sayn-Wittgenstein-Berleburg et nouveau chef de la Maison impériale, la princesse Alexandra (46 ans), mère de deux enfants (le comte Richard, 17 ans, et la comtesse Ingrid, 13 ans) avec son mari le comte Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth, et la princesse Nathalie (41 ans), elle aussi mère de deux enfants (Konstantin, 6 ans, et Louisa, 2 ans) avec son époux Alexander Johannsmann.

Famille et proches du défunts étaient réunis ce mardi 21 mars 2017 à Bad Berleburg pour lui dire adieu, à l'occasion d'une cérémonie "belle et émouvante", selon des observateurs. Le cercueil bardé de décorations du prince Richard a quitté vers 9h la chapelle du Château Berleburg – où le public avait pu se recueillir à sa mémoire au cours du week-end et laisser condoléances et témoignages de sympathie –, porté à travers la cour et jusqu'au corbillard par des gardes-forestiers, sous une haie d'honneur. Un sinistre spectacle que la princesse Benedikte et son clan, notamment son fils aîné le prince Gustav et l'aîné de ses petits-enfants le comte Richard, qui la soutenaient, ont contemplé avec le masque de la douleur et du chagrin sur leurs visages...

De nombreuses têtes couronnées dans le cortège

La cérémonie d'obsèques se déroulait ensuite à 14h en l'église évangélique de Bad Berleburg, en la présence annoncée des représentants des familles royales concernées : la reine Margrethe II de Danemark et la reine Anne-Marie de Grèce avaient bien évidemment fait le déplacement pour soutenir leur soeur, et pas seules : la première était accompagnée de son mari le prince Henrik et de leurs enfants – qui avaient spécialement annulé leurs engagements officiels – les princes Frederik et Joachim, avec leurs épouses les princesses Mary et Marie, tandis que la seconde, son mari le roi Constantin à ses côtés, pouvait aussi compter sur la solidarité de ses cinq enfants – la princesse Alexia, le prince héritier Pavlos, le prince Nikolaos, la princesse Theodora et le prince Philippos.

La reine Silvia de Suède et la princesse Madeleine, filleule de la princesse Benedikte, la princesse Märtha-Louise de Norvège, représentant les siens, le roi Willem-Alexander, la reine Maxima et la princesse Beatrix des Pays-Bas ou encore les princesses Sarvath et Sumaya de Jordanie étaient également réunis pour rendre un ultime hommage au prince Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, entouré d'amour et de considération pour son dernier voyage.