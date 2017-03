Princesse Christina de Suède : La chimiothérapie inefficace face à sa leucémie

Bientôt cinq mois après la révélation de l'inquiétant diagnostic, la cour royale de Suède a pour la première fois communiqué sur l'évolution de l'état de santé de la princesse Christina, soeur aînée du roi Carl XVI Gustaf. Et les nouvelles ne sont pas particulièrement rassurantes.

Rescapée d'un cancer du sein traité en 2010 par radio- et chimiothérapie, la princesse Christina, "épouse Magnuson" selon le titre de courtoisie utilisé depuis son mariage en 1974, est atteinte de leucémie chronique, un mal insidieux puisqu'il n'engendre pas de symptômes dans la majorité des cas. Âgée de 73 ans, Christina a, comme annoncé le 13 octobre dernier, subi un traitement par chimiothérapie. Malheureusement, s'il s'est bien déroulé, il s'est avéré insuffisant pour contrer la maladie, les cellules souches résistant à la chimio : la princesse n'a donc d'autre option que de subir une greffe de moelle osseuse...

La cour suédoise n'a pas indiqué de délai, mais précise que "toute la force et toute la concentration de la princesse et de sa famille seront tournées vers son traitement".

Mariée depuis 1974 avec l'homme d'affaires à la retraite Tord Magnuson, roturier pour l'amour duquel elle a renoncé à son titre d'altesse et à sa place dans l'ordre de succession au trône de Suède, la princesse Christina, la plus jeune des quatre soeurs aînées du roi Carl XVI Gustaf, est mère de trois fils, Gustaf (41 ans), Oscar (39 ans) et Victor (36 ans), qui lui ont donné cinq petits-enfants. Figure populaire de la famille royale, qui participe activement à la vie publique de la monarchie, elle a dû annuler toutes ses activités lorsqu'elle a eu connaissance de sa maladie.

Dans un entretien accordé en fin d'année 2017 à la revue suédoise Svensk Damtidning à l'occasion de son 80e anniversaire, la princesse Birgitta se montrait très affectée par la situation de sa petite soeur : "C'est triste. Je parle souvent avec elle et elle se sent plutôt bien, en fait, dit-elle. Elle est forte. Je lui montre que je suis là. (...) On ne peut rien faire de plus. J'ai parfois honte de me sentir si bien. Quand je l'ai dit à Titti, elle m'a répondu : 'Non, il ne faut pas.' Mais c'est ce que je ressens, la vie est si injuste."