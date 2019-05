Gabriella Windsor : Les portraits du mariage dévoilés, une seconde robe révélée

Davantage de détails sur la réception ont été donnés sur Instagram, notamment grâce à une certaine Flora Ogilvy, cousine de la mariée. Celle-ci a en effet partagé une photo des amoureux coupant leur impressionnant gâteau de mariage avec une épée. Le soir, famille et amis se sont une nouvelle fois réunis pour dîner à Windsor. Un événement pour lequel la mariée s'est changée en enfilant une autre robe Luisa Beccaria, tout aussi travaillée que la première, mais portée dans un style plus détendu. La tiare et le voile du matin ont ainsi laissé place à un châle en fourrure.