Mariah Carey désorientée... côté coeur et côté caisse !

C'est en célibataire que Mariah Carey est venue assister à la soirée d'anniversaire de la fille de sa manager Stella Bulochnikov. Ce week-end, la jolie Mishka a fêté son quatorzième anniversaire en grande pompe au club TAO de Los Angeles, avec Mimi et ses amis. La chanteuse de 47 ans a fait sensation dans une robe blanche House of CB au décolleté ravageur, avant de prendre la pause avec la birthday girl.

Etaient conviés à la soirée : Brett Ruttenburg, l'agent de Mimi, et son maquilleur Dustin Baker ainsi que son assistante Lianna Azria. En revanche, son ex-mari Nick Cannon, dont elle est inséparable ces derniers temps, n'était pas de la partie. Ce qui n'a pas empêché l'interprète d'Infinity de s'amuser comme il se doit.

Au cours de la soirée, elle a siroté du champagne Veuve Clicquot dans des bouteilles incrustées de cristal, décorées par Armand de Brignac, et savouré un dîner grand luxe. Au menu : des sushis, suivis de poulet caramélisé et de filet mignon façon "Tokyo" ainsi que des raviolis japonais et, bien sûr, un gigantesque gâteau à la crème pour la jeune star de la soirée. Gâtée comme une princesse, Mishka s'est vu offrir une somptueuse Mercedes G-Wagon, dont le prix de vente avoisine les 100 000 dollars, et qui faisait de l'oeil à Mariah.

Comme en témoigne une vidéo publiée sur le site américain TMZ, à sa sortie de l'établissement Mariah Carey ne savait plus dans quelle voiture repartir et a hésité à embarquer dans celle prévue pour Mishka, affublée d'un gros noeud en guise de paquet cadeau. Aidé de ses assistants, elle a pu se raviser à temps et monter dans son propre véhicule, offert quelques mois plus tôt par Stella pour son anniversaire (une Maybach estimée à 200 000 dollars).

Le retour de James Packer ?

Il n'y a pas que côté voitures que la maman des jumeaux Monroe et Moroccan (5 ans) est quelque peu déboussolée ces derniers temps. Si l'on en croit la presse australienne, suite à sa rupture avec le jeune Bryan Tanaka, Mariah Carey souhaiterait se réconcilier avec son ex-fiancé James Packer, qu'elle avait quitté après avoir fricoté avec le jeune danseur dans son émission de télé-réalité. Des rumeurs qui restent à prendre avec des pincettes puisque, pas plus tard que la semaine dernière, la presse américaine pariait au contraire sur une éventuelle réconciliation entre Mariah et le père de ses enfants Nick Cannon.

Coline Chavaroche