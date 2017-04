Mariah Carey et Nick Cannon rabibochés ? Une récente photo d'eux au lit affole

Divorcés mais inséparables, Mariah Carey et son ex Nick Cannon font naître les plus folles rumeurs. Ces derniers jours, les deux chanteurs parents des jumeaux Monroe et Moroccan (5 ans) passent le plus clair de leur temps ensemble. Voilà qui est d'autant plus suspect que la diva vient tout juste de se séparer du jeune Bryan Tanaka, justement très jaloux de sa relation avec le rappeur !

Ce week-end, l'interprète de Infinity et l'ancien animateur de l'émission America's Got Talent ont multiplié les sorties publiques. Ce vendredi 21 avril, ils ont été surpris en train de dîner tous les deux au restaurant Nobu de Malibu, tandis que, la veille, ils emmenaient leurs deux enfants au restaurant Mr. Chow de Beverly Hills. Le lendemain, ils ont aussi passé la soirée en famille au restaurant Au Fudge, l'établissement kids-friendly et très branché de Jessica Biel.

Cerise sur le gâteau, Mimi a publié dans la foulée quelques photos sur les réseaux sociaux. Sur l'une d'elles, on peut voir l'ancien couple, qui s'est marié courant 2008, en train de lire une histoire aux jumeaux. Tout ce beau monde est allongé dans le même lit. Mariah Carey en nuisette fait la lecture aux enfants ainsi qu'à son ex endormi. Rappelons que la chanteuse de 47 ans et le rappeur de 36 ans ont passé les récentes fêtes que Pâques ensemble. Y aurait-il anguille sous roche ?

S'ils ont toujours affichés un front uni et aimant pour le bien de leurs deux enfants, ils n'ont en revanche jamais été aussi proches, sans doute à cause de la vie sentimentale tumultueuse de la diva. Après ses fiançailles avortées avec le milliardaire James Packer, elle s'était amourachée d'un jeune danseur, au grand dam de Nick Cannon qui ne semblait guère accorder de crédit à leur idylle. À nouveau célibataire, Mariah Carey pourrait-elle faire à nouveau succomber son ex à ses charmes ? Seul le temps nous le dira...