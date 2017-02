Mariah Carey : Sa romantique St-Valentin avec Bryan Tanaka ? C'est du déjà-vu !

Mariah Carey manquerait-elle d'originalité ? C'est en tout cas ce que les photos de sa dernière Saint-Valentin laissent penser. Ce lundi 14 février, la diva a partagé avec ses millions d'abonnés sur Instagram quelques clichés de sa soirée avec son amoureux Bryan Tanaka.

On peut y voir la chanteuse de 47 ans, un verre à la main, batifoler dans son jaccuzi avec le jeune danseur. "Joyeuse Saint-Valentin", a-t-elle écrit en légende de la photo, précisant qu'elle était "heureuse" de ce "moment". La star a ensuite ajouté des photos d'un shooting réalisé tout spécialement pour l'occasion, sur lesquelles on la voit poser dans son bain rempli de confettis, et seulement vêtue d'un soutien-gorge de bonbons en chocolat.

Là où le bât blesse, c'est qu'elle avait réalisé exactement le même genre de photos quand elle était avec son ex-mari, le rappeur Nick Cannon, qui l'avait toutefois délaissée il y a trois ans. En 2014, l'interprète d'Infinity prenait déjà la pose dans un bain, rempli cette fois de ballons, habillée d'un soutien-gorge en bonbons en chocolat et un verre à la main. Voilà qui risque de faire rire le principal intéressé, qui ne semble guère convaincu par le couple que son ex forme avec le danseur de 33 ans.

Mimi connaît un début d'année mitigée entre son émission de télé-réalité centrée sur son flirt outrancier avec Bryan Tanaka, alors qu'elle était encore fiancée avec le milliardaire James Packer, et le fiasco total de son concert raté à Times Square. La maman des jumeaux Monroe et Moroccan (5 ans) tente depuis de se raccrocher aux branches comme elle peut.

Surfant sur le bad buzz, elle a publié un nouveau single cinglant à l'intention de son ex-fiancé, I Don't, qu'elle est venue interpréter sur le plateau de l'émission de Jimmy Kimmel. Pour sa première apparition sur scène depuis le carnage du 31 décembre, Mariah Carey, qui se savait attendue au tournant, a veillé à faire une prestation sans fausse note.