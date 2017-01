Mariah Carey : Son ex-mari enfonce le clou après le fiasco du réveillon

Après le fiasco total du concert de Mariah Carey le soir du réveillon, son ex-mari Tommy Mottola est venu remuer le couteau dans la plaie. L'ex-président de Sony Music Entertainment a écrit une lettre ouvert à la Page Six du New York Post, invitant son ex-femme à mieux s'entourer pour éviter ce genre de bévue.

"Ce qui s'est produit le soir du 31 aurait pu arriver à n'importe qui. Même si, bien sûr, son équipe technique aurait dû faire plus attention à tout afin que cela n'arrive pas", a commencé l'ex-PDG. L'homme de 67 ans, qui avait épousé la chanteuse en 1993 avant de divorcer quatre ans plus tard, a ensuite attaqué l'entourage de la diva.

"Le seul conseil que je peux lui donner, c'est de mieux s'entourer et d'engager des professionnels respectés et plus expérimentés. Personnellement, je ne l'aurai jamais encouragée ni même incitée à faire une émission de télé-réalité !! Vraiment, je ne comprends pas !! Ça ne rend absolument pas justice à son immense talent ni à son intégrité et encore moins à sa crédibilité", a-t-il ajouté en référence à son show Mariah's World, qui fait la part belle à son idylle avec son danseur Bryan Tanaka alors qu'elle est censée préparer son mariage – depuis avorté – avec James Packer.

"Elle ferait mieux de prendre du recul et de réfléchir judicieusement à la suite. C'est ce qu'elle sait faire de mieux... Ce genre de problème ne s'est jamais posé au début de sa carrière, au cours des dix années qu'elle a passées chez Sony, qui lui ont permis de devenir une star mondiale", a-t-il terminé en précisant que sa maison de disques avait "veillé méticuleusement et avec la plus grande attention" à tous les détails de sa carrière naissante.

Tommy, ce vieux fossile !

Tommy Mottola a fini par demander aux critiques de la laisser tranquille, assurant qu'elle finirait bien par trouver "des professionels compétents pour la guider". "Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais la façon dont on se relève", a-t-il conclu. Des propos qui ont fait bondir l'actuelle manager de Mariah Carey. "Vraiment ? Tommy, ce vieux fossile, vous a-t-il dicté son communiqué depuis son téléphone à cadran ?", a répliqué Stella Bulochnikov, toujours très prompte à la répartie.

Coline Chavaroche