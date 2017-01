Mariah Carey et Nick Cannon : Retrouvailles en famille après les épreuves

Alors que son premier ex-mari Tommy Motolla l'a publiquement enfoncée après le fiasco total de son concert à Times Square pour la nouvelle année, Mariah Carey peut compter sur le soutien du deuxième ! La chanteuse de 46 ans a retrouvé le père de ses enfants, le rappeur Nick Cannon, pour un dîner en famille, après le désastre de sa performance dans la Grosse Pomme. Alors que les critiques se déchaînent, l'interprète d'Infinity a publié une adorable photo de famille sur les réseaux sociaux.

"Dîner en famille ! Tout va bien ! Aimez, vivez, riez", pouvait-on lire en légende de la photo, initialement publiée par Nick Cannon et repostée par Mariah. Sur le cliché en question, les deux ex apparaissent très détendus et souriants avec leurs deux enfants, les jumeaux Monroe et Moroccan (5 ans). Après une fin d'année calamiteuse entre l'humiliation publique de l'une et l'hospitalisation de l'autre, Mariah et Nick semblent repartir du bon pied.