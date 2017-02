Mariah Carey sportive sexy... en talons aiguilles et collants résille !

On commence à le savoir : Mariah Carey ne fait jamais rien comme les autres, y compris lorsqu'il s'agit de faire du sport. La chanteuse de 46 ans s'est récemment rendue à la salle de sport, ce qui relève déjà de l'exploit en soi.

Sans surprise, elle a partagé les dessous de sa séance de gym avec ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. La star avait opté pour une tenue unique en son genre puisqu'elle a soulevé poids et haltère en body moulant, collants résille et... talons hauts !

"Je grimpe des montagnes", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle ultrasexy en train d'escalader une machine de sport spécialisée. Un cliché rapidement reposté par la popstar Rihanna, à qui l'on doit la création de ces merveilleuses baskets de sport à talons aiguilles. "J'ai réussi ! Mariah Carey en PumaxFenty", s'est-elle réjouie en voyant la chanteuse vêtue des pièces de sa collection pour la célèbre marque de sport.

La chanteuse, qui vient de publier une nouvelle chanson cinglante dédicacée à son ex-fiancé James Packer, s'entraîne avec le coach des stars Gunnar Peterson, qui entraîne entre autres la popstar Bébé Rexha et l'actrice Kate Beckinsale. De quoi largement aider Mimi à conserver la taille de guêpe qu'elle a enfin réussi à retrouver, des années après sa grossesse compliquée.

Après avoir accouché de ses jumeaux, Monroe et Moroccan (5 ans, dont le papa est son ex-mari Nick Cannon), l'interprète d'Infinity a eu du mal à retrouver la ligne. Pour autant, elle ne regrette pas pour un sou d'être passée par là. Elle a d'ailleurs assuré à son acolyte Beyoncé qu'avoir eu des jumeaux était "l'expérience la plus incroyable" qu'on puisse connaître. Rappelons que la Queen B s'apprête justement à donner naissance elle aussi à des jumeaux, fruits de son union avec le rappeur et producteur Jay-Z.