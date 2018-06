Marianne James, Camille Cottin et Augustin Trapenard réunis aux 2e OUT d'or

L'AJL, association des Journalistes LGBTI (lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes), et le Fonds de dotation LINK ont donc récompensé artistes, journalistes et personnalités qui, grâce à leurs actions, accroissent et valorisent la visibilité des thématiques LGBTI en France et à l'international. Plusieurs stars étaient présentes à cette seconde édition des OUT d'or.

Sur le photocall de la soirée, on a ainsi pu voir la comédienne et chanteuse Marianne James (bientôt de retour avec le spectacle Tatie Jambon), le journaliste Augustin Trapenard, l'actrice Camille Cottin ou encore le défenseur des droits Jacques Toubon, la ministre des Sports Laura Flessel-Colovic, Michel Simon (président de LINK), l'humoriste Shirley Souagnon, la journaliste Nadia Daam, la comédienne Juliette Arnaud, l'animatrice radio Émilie Mazoyer... L'animation de la cérémonie était confiée à la journaliste d'arte, Marie Labory.

Le palmarès complet :

OUT d'or de la personnalité de l'année – Prix du public (Prix spécial décerné par le grand public ayant voté sur le site 2018.outdor.fr)

Jonas Ben Ahmed pour être le premier acteur transgenre dans une série française, Plus belle la vie diffusée sur France 3.

OUT d'or de la presse étrangère

La rédaction d'El PaÏs (Espagne) pour avoir publié le 26 avril 2018 une vidéo intitulée Journée de la visibilité lesbienne : 26 femmes font face.

OUT d'or de la personnalité sportive

Marinette Pinchon, ancienne capitaine de l'équipe de France de football, pour avoir été l'une des premières sportives françaises de haut niveau à faire son coming out, et pour avoir publié cette année Ne jamais rien lâcher, son livre aux éditions First

OUT d'or du documentaire

Élodie Font pour sa série de podcast "Il était une fois la PMA" diffusée par Cheek Magazine, sur le parcours de combattantes qu'est celui de la PMA et le podcast "Coming In" diffusé sur Arte Radio, récit de la prise de conscience de son lesbianisme.

OUT d'or de la chaine YouTube

MX Cordelia avec ses deux chaînes. La première, Cordélia aime, débusque et partage des recommandations de livres queer, tandis que la seconde, Princ(ess)e, est un espace de débat et de réflexion sur les questions "sexo" des minorités de genre et sexuelles.

OUT d'or de l'enquête/reportage

Marie-Violette Bernard et Louise Hemmerlé pour leur reportage Le Malaise des patients LGBTI chez le médecin publié le 1 er mars 2018 par franceinfo.web.

OUT d'or du coup de gueule

Giovanna Rincon, militante pour les droits des trans, pour sa vidéo dénonçant l'insécurité des femmes transgenres dans l'espace public, publiée le 3 mars 2018 par le Huff Post.

OUT d'or du dessin engagé

Muriel Douru dont le dernier livre Chroniques d'une citoyenne engagée compile des centaines de billets d'actualité dessinés sur les égoïsmes mais aussi sur les aspirations de notre société, parution en 2017 aux éditions Hugo image.

OUT d'or de la rédaction engagée

RTL Girls qui, avec ses catégories "égalité", "société" et "sexualité", donne la parole aux premières concernées et contribue à lutter contre les clichés.

OUT d'or de la création artistique

Eddy de Pretto pour son album Cure et Soufiane Ababri pour ses séries Bed Work et Haunted Lives. Deux hommes qui déconstruisent les modèles de masculinités oppressives.

Thomas Montet