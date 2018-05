Out d'or 2018 : Muriel Robin, Eddy de Pretto, Océan... Les nominations !

Le 19 juin 2018 se tiendra la deuxième cérémonie des Out d'or, un événement unique en France qui réunit sphères militante, médiatique, culturelle, politique et sportive, et récompense les artistes, journalistes et personnalités ayant incarné une représentation positive des personnes LGBTI. Les Out d'or, sur le modèle des surpuissants GLAAD Media Awards outre-Atlantique, sont organisés par l'AJL. L'Association des journalistes lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes vient de dévoiler le nom des nommés parmi lesquels on retrouve l'humoriste et actrice Muriel Robin, la révélation musicale Eddy de Pretto et la rédaction de Libération.

Après 120 BPM

En 2017, le journal russe Novaïa Gazeta, pour avoir révélé la persécution dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie, mais aussi le film 120 Battements par minute de Robin Campillo avaient été distingués. Pour son édition 2018, dix trophées seront distribués. Le public est invité à voter sur le site officiel pour la personnalité de l'année, une catégorie dans laquelle on retrouve Jonas Ben Ahmed, premier acteur trans dans une série française grand public (Plus belle la vie), l'écrivain Édouard Louis pour ses prises de position engagées à l'occasion de la parution de Qui a tué mon père (Seuil), le comédien Océan (La Lesbienne invisible, Chatons violents, Embrasse-moi...) pour son coming out trans sur le nouveau média LGBTI Komitid, ou encore le mannequin Inès Rau, premier top trans en couverture de Playboy, etc.

Dans la catégorie création artistique se distinguent Eddy de Pretto pour son premier album Cure ; Christophe Honoré pour son film Plaire, aimer et courir vite et le livre Ton père, dans lequel il parle de sa paternité et de son ressenti lors des violents débats pour le mariage pour tous et pour toutes ; la série Fiertés (arte) de Philippe Faucon ou encore Un couteau dans le coeur, le film de Yann Gonzales avec lequel Vanessa Paradis et Nicolas Maury ont troublé le Festival de Cannes...

Pour avoir dénoncé sur le plateau de C à vous les insultes homophobes dont sa compagne Anne Le Nen et elle sont victimes, Muriel Robin est nommée dans la catégorie Coup de gueule. On y retrouve aussi le sociologue Sam Bourcier qui s'est insurgé contre la médicalisation systématique des personnes trans et non binaires dans l'émission Grand Écran sur LCP.

Deux trophées inédits

Côté rédactions, reportages et documentaires, notons la nomination de Libération pour Libé LGBT+, un compte Twitter dédié aux thématiques LGBTI, distingué dans la catégorie rédaction engagée, ainsi qu'El País en Espagne, pour son traitement de la Journée de la visibilité lesbienne, et la web-radio LGBTI tunisienne Shams Rad, à l'antenne depuis décembre 2017, première du genre dans le monde arabe, dans la catégorie Presse étrangère. Vieillir avec le VIH : des seniors séropositifs racontent leur quotidien de Marie Slavicek (Le Monde) fait partie des nommés pour le prix Enquête et reportage, tandis que Viens voir le docteur et Lez Talk sont nommés, parmi d'autres, pour le premier Out d'or de la chaîne YouTube.

Autre première, la catégorie sport dans laquelle on retrouve l'ancienne footballeuse Marinette Pichon (pour son livre Ne jamais rien lâcher), l'ancienne championne olympique de canoë Sandra Forgues pour son coming out trans dans L'Équipe, mais aussi les handballeuses out et actuelles championnes du monde, Amandine Leynaud et Alexandra Lacrabère...

La cérémonie se tiendra à La Maison des Métallos dans le 11e arrondissement de Paris le 19 juin à 20h et sera retransmise en direct sur Facebook. Elle sera présentée par la journaliste Marie Labory (Arte Journal) et la comédienne, auteure et metteuse en scène Rebecca Chaillon. La veille, un grand débat sur le thème Fake news et discours de haine des minorités : à qui profite l'ère de la post-vérité ? réunira l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, le chercheur Antonio Casilli, l'ancienne vice-présidente d'Act-Up Paris, activiste lesbienne et féministe Gwen Fauchoix et le journaliste David Perrotin (Buzzfeed).

Retrouvez toutes les nominations et votez pour la personnalité de l'année sur 2018.outdor.fr