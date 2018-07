Marie-Ange Casalta maman louve : "J'essaye d'agir de mon mieux"

À l'occasion de la diffusion d'un nouveau numéro d'Enquête d'action (W9) consacré à la fête des Loges, ce vendredi 27 juillet 2018, Marie-Ange Casalta a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs. L'occasion d'évoquer ses deux enfants James (4 ans) et Noé (2 ans), fruit de son union avec Romuald Boulanger.

"Ils sont encore petits et ont encore beaucoup besoin de moi. Ma plus grande passion c'est de leur transmettre des choses, de leur donner envie de découvrir le monde, a expliqué la belle brune de 39 ans. On organise beaucoup d'activités avec eux : autant que possible, ils viennent avec nous quand on part à l'étranger, on fait des sorties... J'essaye d'agir de mon mieux, comme toutes les mamans. Je ne suis pas très sévère avec eux, plutôt psychologue et maman poule. Je suis attentive à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils font. Et j'essaye de les préserver au maximum de plein de choses. Je pense que je me mets pas mal de pression."

Elle a ensuite évoqué son époux qui lui a permis d'endosser le meilleur rôle de sa vie. L'occasion de découvrir comment les tourtereaux se sont rencontrés : "Mon meilleur ami nous a présentés. Je cherchais du travail et il m'a dit : 'Tu devrais rencontrer Romuald, il a une énergie débordante, vous allez bien vous entendre.' J'ai pensé : 'On ne sait jamais, peut-être que l'on pourra travailler ensemble sur un projet.' Effectivement, nous nous sommes très bien entendus, nous avons travaillé ensemble... et nous sommes tombés amoureux. Notre meilleure production, aujourd'hui, ce sont nos enfants..."