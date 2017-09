Marie-Anne Chazel : "J'ai appris à pardonner l'infidélité"

Ce n'est pas sur les écrans que l'on retrouve l'irrésistible Marie-Anne Chazel, mais sur les planches, dans la pièce Tant qu'il y a de l'amour avec Patrick Chesnais, Laurent Gamelon et Valérie Bègue au théâtre de la Michodière. L'histoire d'un couple qui dure depuis des années et dans lequel chacun est infidèle. Jusqu'à ce que Marie, l'épouse, souhaite mettre fin à leur relation. Pour Femme actuelle, l'actrice française se confie avec son propre regard sur le sujet intarissable des relations amoureuses, plus particulièrement la fidélité.

En toute franchise, Marie-Anne Chazel explique qu'elle est prête à pardonner une infidélité : "Oui, j'ai appris à le faire. Je pense que c'est un talent que l'on acquiert plus vieux. On se dit que c'est moins grave, que ça peut arriver !" À la question "seriez-vous prête à quitter une histoire de trente ans par amour ?", elle répond également : "Oui ! Si l'amour arrive, cela signifie que cette histoire est au bout du rouleau."

Néanmoins, aujourd'hui et contrairement à son personnage au théâtre, Marie-Anne Chazel est sur un nuage. Elle est en couple avec l'homme d'affaires Philippe Raffard, qu'elle adore. Elle qui n'a jamais voulu se marier avec Christian Clavier – ils ont formé un couple du début des années 1970 à 2001 et sont parents d'une fille, Margot (33 ans) – ne s'oppose plus autant à passer devant monsieur le maire : "Un jour, il faudra que j'essaie."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Femme actuelle du 11 septembre