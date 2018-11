Marie-Christine proche de Nagui : "Il me voit plus souvent que sa femme"

Avec 195 victoires à son actif, Marie-Christine, candidate de Tout le monde veut prendre sa place, détient le record mondial de longévité dans un jeu télévisé. Très occupée au quotidien par sa participation, la contrôleuse de gestion passe beaucoup de temps avec Nagui, l'animateur du programme. Elle en a dit plus à TVMag.

Celle qui a remporté presque 200 000 euros de gains était au départ impressionnée par le présentateur. Mais à force de passer du temps ensemble, une certaine complicité s'est installée entre eux. Elle explique : "Au début, on ne se connaissait pas, alors je n'osais pas bouger. J'étais hypercrispée. Et au fur et à mesure, il a commencé à me vanner, je me suis détendue, donc il a continué. Il est naturellement taquin. Du coup, je m'y mets aussi et ça se passe bien. On papote foot. C'est normal qu'une complicité naisse."

Et le duo passe tellement de temps ensemble à cause du tournage du programme qu'en définitive ils sont plus souvent l'un avec l'autre qu'avec leurs proches. Marie-Christine confirme avec humour : "On passe beaucoup de temps ensemble. Il m'a dit un jour pour plaisanter qu'il me voyait plus souvent que sa femme ! C'est vrai, à un moment, je le voyais plus que mon mari."

Il faut dire que les journées de tournage sont bien remplies, ce qui épuise parfois la candidate. Pour TVMag, elle dévoile à quoi ressemble une journée type : "Je suis généralement convoquée à 11h au studio donc je pars de chez moi à 9h en voiture. À mon arrivée, je choisis ma tenue pour la première émission [six émissions sont tournées chaque jour, sept le vendredi, NDLR]. On répond aux questions des journalistes qui serviront d'anecdotes pour l'émission. Je ne vous cache pas qu'au bout de 195 émissions, j'ai un peu de mal... J'essaye de me défiler mais ça ne marche pas. (Rires) Ensuite, on déjeune, puis maquillage-coiffure et enregistrement du jeu. Et ça ne s'arrête plus jusqu'au soir." Pas de doute, participer à ce jeu, c'est un vrai boulot !