Marie-Christine (Tout le monde veut prendre sa place) : Où vont ses gains ?

Christian Quesada a perdu son titre de recordman. En effet, celui qui a été sacré champion dans Les 12 coups de midi (TF1) après 193 jours d'antenne a été dépassé par Marie-Christine, candidate de Tout le monde veut prendre sa place (France 2). Ce vendredi 9 novembre 2018, cette maman de 48 ans cumule 193 participations et victoires en plus de six mois, battant le record mondial de longévité dans un jeu télévisé. Seulement, elle est bien loin des 810 000 euros de gains de Christian Quesada. En effet, Marie-Christine a jusqu'aujourd'hui récolté 194 100 euros.

Auprès de nos confrères du Parisien, la maman des jumeaux Mehdi et Tijani, 12 ans, qui l'ont poussée à s'inscrire, révèle ce qu'elle fera de cette jolie somme. "J'ai commencé à faire des travaux chez moi et je vais surtout mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants", confie-t-elle. Rappelons que Marie-Christine était contrôleuse de gestion sociale et a cessé de travailler juste avant sa participation à l'émission de Nagui. Un hasard qui tombe bien puisqu'elle peut, entre deux tournages, profiter des voyages gagnés dans le programme.

Si Marie-Christine enchaîne les victoires, elle reste tout de même lucide et pense de plus en plus au jour où tout s'arrêtera. Un moment qu'elle redoute... "Je reprendrai ma vie normale et les gens seront peut-être contents de ne plus voir ma tête, lance-t-elle. Mais je n'ai pas hâte." Il faut dire que la candidate à la mémoire hors du commun commence à peine à se faire à cette nouvelle vie. "Au début c'était extrêmement bizarre. On me parlait comme à une star de cinéma. J'ai eu l'impression d'être une immense imposture, déclare-t-elle. Mais les gens sont toujours sympas, ils me disent : 'Ne lâchez pas !'"