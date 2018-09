Marie-Christine (TLMVPSP) plus grande gagnante du jeu : Elle détrône Julien

C'est fait ! Ce 29 septembre 2018 à midi, Marie-Christine est devenue la plus grande championne de l'histoire du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place animé par Nagui.

C'est en accumulant 153 victoires et 161 300 euros de gains que la maman de 48 ans a battu Julien (152 victoires pour 154 000 euros de gains) et est incontestablement entrée dans l'histoire du jeu à succès de France 2. La veille, alors qu'elle égalait la performance de Julien (152 victoire en 2013), l'ex-recordman avait d'ailleurs eu un gentil mot pour elle.

"Je voulais te remercier pour avoir fait preuve de tant d'amabilité en me laissant la place de numéro 1 masculin. Reste en place le plus longtemps possible. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me va. Je resterai numéro 1 des hommes aussi longtemps que tu seras numéro 1 (...) Je voulais te dire à quel point j'ai été impressionné par tant de culture et de décontraction", a lâché avec humour et bienveillance le champion détrôné.

Pour rappel, Marie-Christine ne s'est inclinée qu'une seule fois face à un compétiteur mais la mère de famille était parvenue à garder sa place de championne en donnant 16 000 euros de sa cagnotte. Un choix judicieux à la vue de son parcours depuis !

Félicitations.