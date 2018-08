Marie-Christine (TLMVPSP) avantagée ? Sa réponse aux accusations

Le 4 août 2018, Marie-Christine (48 ans) a signé sa 100e victoire dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Elle est ainsi devenue la plus grande gagnante de l'histoire du jeu présenté par Nagui. A ce jour, elle a cumulé plus de 119 400 euros de gain.

Si elle peut être fière de son exploit, Marie-Christine doit faire face à plusieurs accusations. Selon certains internautes, la candidate de Tout le monde veut prendre sa place est avantagée par la production de France 2. C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs que la mère de famille a décidé de répondre : "Avantagée c'est vite dit, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se cache derrière les questionnaires des thématiques ! Le choix du questionnaire est très casse-gueule. Je peux me planter dans les grandes largeurs !"

Marie-Christine s'est ensuite justifiée pour faire taire les mauvaises langues. "Evidemment, je vais prendre un sujet sur lequel je me pense à l'aise. Mais il m'arrive de faire des choix tout pourris. Sur 'le cinéma des années 50', je pensais que je m'en sortirais... mais j'ai fait mon pire score", a-t-elle déclaré avant de conclure : "Les gens doivent comprendre que l'émission s'enregistre dans les conditions du direct, à quelques minutes près. J'ai seulement 10 secondes pour me décider et sélectionner un thème pour mon challenger. Ce n'est pas facile." Voilà qui est dit !

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site de Télé-Loisirs.