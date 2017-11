Marie Drucker, sa nouvelle vie avec son fils Jean : "Il m'arrive de dire stop !"

Après avoir exercé le métier de journaliste durant vingt-deux ans, Marie Drucker a décidé de tourner la page des journaux télévisés. Dorénavant, la belle brune de 42 ans – qui a "rendu sa carte de presse" l'an dernier – se consacre à ses propres projets via sa société de production No School et prend surtout le temps qu'il faut pour son fils Jean (2 ans et demi), fruit de ses amours avec Mathias Vicherat.

Interrogée par nos confrères de Paris Match, Marie Drucker – que l'on retrouve tout de même avec plaisir dans Infrarouge et Retour aux sources sur France 2 – a expliqué à propos de cette nouvelle vie où elle s'accorde enfin le temps de vivre : "Avant, je travaillais tout le temps. Maintenant, il m'arrive de dire stop, de prolonger les week-ends, de rentrer chez moi et de poser mon portable pour ne le retrouver que le lendemain. (...) Je suis très casanière, peu mondaine. Eu surtout, désormais, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux."

En ce qui concerne son petit Jean, Marie – qui, petite, n'a pas été une élève très assidue tant elle détestait l'école – ne cache pas qu'elle préférerait qu'il ne marche pas dans ses pas. "Je souhaite de tout mon coeur, pour lui, que mon fils aime l'école. Mais si ce n'était pas le cas, je gérerais comme mes parents l'ont fait avec moi, sans en faire un problème. Ils ne m'ont jamais mis la pression", a-t-elle assuré avant d'ajouter ce qui, selon elle, a été le plus déterminant : "Ils m'ont offert le plus beau cadeau : les clés de l'indépendance, du courage, et la confiance nécessaire pour s'épanouir."

Une interview à découvrir en intégralité dans Paris Match, actuellement en kiosques.