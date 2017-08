Marie Drucker : Vacances au soleil avec Sonia Rolland !

Après une année encore très intense, Marie Drucker a bien mérité de souffler un peu. La journaliste de France 2 a ainsi pris quelques jours de vacances, en ce mois d'août 2017, et elle se prélasse au soleil en inattendue compagnie...

Sur Instagram, on a pu voir la journaliste profitant de la douceur estivale - si, si, il y a bien des coins de France où il a fait beau cet été - allongée sur un transat avec... Sonia Rolland ! Une amitié que l'on ne soupçonnait pas forcément.

L'ancienne Miss France, également actrice et réalisatrice, a commenté en légende : "#Chilling avec la merveilleuse @druckermarie." De son côté, Marie Drucker, a elle aussi publié la photo sur son compte Instagram, s'amusant de ne pas savoir faire de repost et préférant la capture d'écran, et a écrit : "Merci mon amie chérie @soniarolland pour cette journée #amitié #friendship #douceur #findesvacances #bientôtlarentréemaisheureusementonserevoitvite."

Marie Drucker est en vacances en Provence et a apprécié de pouvoir passer un peu de temps avec son amie, laquelle est de son côté accompagnée de ses filles Tess (10 ans) et Kahina (6 ans).