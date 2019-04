Marie Myriam : L'auteur de son tube L'Oiseau et l'Enfant est mort

C'est sur son compte Twitter que Marie Myriam (61 ans) a fait part de son immense chagrin. Elle pleure aujourd'hui la mort de Joe Gracy, l'homme qui a signé L'Oiseau et l'Enfant.

"Je te dois tant mon Joe... Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ton amitié sans faille, pour ton soutien lorsque j'avais des doutes, tes mots justes et ta bienveillance. Merci d'avoir été mon deuxième père. Je t'aime Repose en paix", a écrit la chanteuse en légende d'une photo la montrant à ses côtés ainsi qu'avec le compositeur Jean-Paul Cara. Auteur-compositeur français d'origine espagnole, Joe Gracy s'est éteint à l'âge de 88 ans. Pour l'heure, on ne connaît pas la cause de sa mort.

Marie Myriam, de son vrai nom Myriam Lopes, avait remporté le concours de l'Eurovision avec son titre culte L'Oiseau et l'Enfant en 1977, à Londres, cumulant alors 136 points. Elle offrait ainsi à la France sa cinquième victoire dans le concours. Depuis, personne n'a réussi à faire gagner l'Hexagone même si quelques candidats ont fait de belles performances : Amir (6e en 2016), Patricia Kaas (8e en 2009) ou Natasha St-Pier (4e en 2001). La prochaine édition, qui se tiendra en mai prochain en Israël, pourra compter sur Bilal Hassani pour essayer de briser la malédiction. Le jeune homme ira défendre les couleurs de la France avec son titre Roi. Quant aux points français, ils ne seront plus donnés par l'ex-Miss France Elodie Gossuin mais par la chroniqueuse de Bons Baisers d'Europe (France 2) Julia Molkhou, qui a été choisie pour la remplacer.

A noter que Marie Myriam a publié le disque 40 ans de carrière (Wagram) et le livre La fille du Ribatejo (L'Archipel).