Marie Myriam, la mort de son mari : Son ex Patrick Sébastien se confie...

Le 29 avril 2017, sur le plateau du Plus grand cabaret du monde sur France 2, Patrick Sébastien recevait Marie Myriam, gagnante de l'Eurovision en 1977 avec L'Oiseau et l'Enfant. Un moment fort pour le duo. Certains ne le savent peut-être pas encore mais l'animateur et la chanteuse ont vécu une histoire d'amour passionnée. Dans Salut les Terriens ! (samedi 13 mai), le trublion de France Télévisions a fait de nouvelles confidences sur ce passé amoureux tumultueux.

"Je n'étais pas très amoureux au départ, je le suis devenu", a commencé l'homme de 63 ans. Confirmant avoir tenté de se suicider après leur rupture, Patrick Sébastien – qui avait 25 ans à l'époque – en a dit plus sur la jalousie maladive qui les a poussés à se séparer : "Ça faisait du mal aux autres mais beaucoup de mal à moi. J'ai appris à ne plus l'être." Dans les pages d'Ici Paris, Marie Myriam confirmait il y a quelques jours : "À la fin de notre histoire, il me faisait beaucoup de crises de jalousie, je ne le supportais plus." Dans cet entretien, elle a aussi dévoilé qu'elle et Patrick Sébastien ont failli avoir un enfant : "Il a voulu garder cet enfant, je ne l'ai pas souhaité. Notre séparation a été très douloureuse autant pour lui que pour moi."

Marie Myriam a ensuite refait sa vie avec Michel Elmosnino, directeur artistique chez Polydor, avec qui elle a eu deux enfants : Laureen née en 1982 et Richard, né en 1990. Après 34 ans d'amour, en décembre 2013, le mari de Marie Myriam décède. Une tragédie à laquelle a compati Patrick Sébastien. A Thierry Ardisson, il révèle : "Le mec qui me l'a prise, parce qu'elle était avec moi quand elle est partie avec son mec, elle s'est mariée avec lui. On s'est battu comme des chiffonniers et il est mort il y a quelque temps. Ça m'a fait énormément de peine et ça m'a touché."

Avec le temps, les ex-amoureux sont devenus amis. "Avec Patrick, on n'a pas réussi notre vie de couple mais on a réussi notre séparation. Il y a un vrai lien familial entre nous et on se voit très souvent", confiait Marie Myriam toujours à Ici Paris.

Dans ce numéro de Salut les Terriens ! qui a réuni 1 million de téléspectateurs, l'animateur a aussi fait savoir que son émission les Années bonheur avait de grande chance d'être arrêtée à la rentrée : "Ça va faire de la peine à ceux qui aimaient bien ça. Je pense qu'ils vont prendre la décision d'arrêter. Moi j'aimais bien. Mais bon... Par contre, il va y avoir d'autres choses. Et en particulier à partir du mois de septembre, je vais me retrouver toutes les semaines en deuxième partie de soirée pour quelque chose de tout nouveau."