Elodie Gossuin remplacée à l'Eurovision : sa réaction pleine d'humour

Les téléspectateurs qui seront devant l'Eurovision le 18 mai 2019 n'auront pas le plaisir d'entendre la douce voix d'Elodie Gossuin. Le compte français officiel du concours a annoncé le 26 avril que la belle blonde de 38 ans ne serait pas de retour. C'est la chroniqueuse de Bons Baisers d'Europe (France 2) Julia Molkhou qui a été choisie pour la remplacer.

Une nouvelle qui a brisé le coeur des fans d'Elodie Gossuin. Cette dernière a quant à elle réagi avec humour à ce départ. "J'étais en pleines vocalises pour reprendre 5 secondes de Roi, ma couronne de Miss Europe en réparation chez le bijoutier pour venir parée le soir même... tout ça pour rien ! Sinon oui je vais être en manque. J'adorais l'exercice d'autodérision et de légèreté... mais #Youhouhou For ever !!!!", a-t-elle confié à Télé Star.

Pour rappel, Miss France 2001 faisait sensation depuis 2016 dans l'Eurovision en donnant de la voix avec beaucoup d'autodérision lors de ses prises de parole... Sa reprise de J'ai cherché d'Amir et son "Youhouhouhouhou" avaient particulièrement marqué le public français.

Cette année, c'est Bilal Hassani qui a été désigné par le public de France Télévisions pour représenter la France lors de la finale. Il chantera son titre Roi (dans une version réarrangée), extrait de son premier album Kingdom sorti le 26 avril.