Marie (Secret Story 11) sans emploi ni revenus : "Je suis un peu perdue..."

Lors du lancement de Secret Story 11, Laura et Marie pensaient intégrer le jeu à deux. Seulement, La Voix en a décidé autrement. L'une des deux devait alors se sacrifier afin de laisser l'autre rejoindre la Maison des Secrets. Et c'est finalement Marie qui a cédé sa place. Laura a donc pour secret "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets". Alors qu'elle n'est apparue que quelques minutes à l'écran, le quotidien de Marie est bouleversé, comme elle l'explique au micro de Sam Zirah.

Pour rappel, les deux amies étaient chefs de rangs dans une célèbre boîte de nuit à Dubaï avant de faire leur retour en France en vue d'intégrer le casting de Secret Story 11. Si Laura a trouvé sa place au sein du Campus des Secrets, Marie se retrouve quant à elle sans rien. "Je ne suis pas très bien, sachant que j'ai quitté Dubaï, mon travail, pour venir... Je suis un peu perdue", confie celle qui dément formellement les rumeurs la disant escort girl.

Ça commence à aller mieux

Sans emploi et sans revenus, la jeune femme s'en sort tant bien que mal. "Ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu ne paies pas tes impôts, tu as plein d'avantages, on te paie le logement... Donc j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et heureusement parce que sinon ce serait difficile", précise alors Marie.

Plus encore, elle évoque un mauvais état d'esprit du fait d'être loin de sa copine. "Je ne m'attendais pas à être séparée d'elle. Quand tu n'as pas l'habitude et que tu n'as jamais été séparée de ta meilleure amie, tu es tout simplement perdue", indique-t-elle. Et de poursuivre : "J'ai eu du mal pendant une semaine et demie (...) mais ça commence à aller mieux."