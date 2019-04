Marie Trintignant : Ce rôle que son père, Jean-Louis, a refusé, pour elle

Il y a un an, face à Laurent Delahousse dans son émission 19h le dimanche, l'acteur français avait admis que le décès de sa fille continuait à le hanter chaque jour : "C'était en 2003. Ça m'a beaucoup détruit, je n'arrive pas à m'en remettre. En même temps, on est fait de nos bonheurs et de nos drames." Il ajoutait : "Je ne me suis pas tellement relevé. Parce que je vais de plus en plus mal depuis quinze ans. Je vais de plus en plus mal." Frappé par le deuil, mais aussi très éprouvé par la maladie, lui qui a révélé l'an dernier qu'on lui avait diagnostiqué un cancer, le comédien éprouve également des difficultés à se déplacer et souffre de cécité.

Malgré ces gros problèmes de santé, il affirmait trouver un peu de réconfort dans son métier. "Il y a des gens qui me disent des fois 'Vous devriez faire ce film, ça vous fera du bien', mais c'est vrai d'ailleurs, c'est un peu vrai. Ça me fait du bien, ça fait du bien de travailler", avait-il concédé.