Mariés au premier regard 3 : Charline et Vivien en route vers un 2e mariage !

Charline et Vivien ont vécu une expérience inoubliable grâce à la 3e saison de Mariés au premier regard sur M6. Plusieurs mois après le tournage de l'émission, les deux candidats qui étaient compatibles à 78% sont toujours en couple... et ont même de jolis projets !

En effet, Vivien vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux que Charline – qui a quitté Carcassonne pour vivre avec lui à Toulouse – et lui allaient se marier une deuxième fois, plus traditionnellement. C'est lors d'une session question/réponse avec des admirateurs sur Instagram que le jeune homme a lâché : "Il y aura un renouvellement des voeux oui. Charline attend sa demande officielle. Un mariage avec toute la famille et tous les amis." Egalement interrogé sur l'éventualité d'avoir des enfants avec Charline, Vivien a réagi : "Nous en voulons, ça c'est certain, mais prenons notre temps. On souhaite d'abord voyager, profiter de notre vie à deux. Le bébé arrivera en temps et en heure (...) Commençons par un. J'aimerais trop commencer par une petite fille (si c'est un p'tit mec, je valide aussi)."

Pour rappel, c'est lors de leur voyage de noces en République tchèque suivi par les caméras de M6 que Charline et Vivien sont véritablement tombés amoureux. Interrogé par Purepeople.com il y a quelques jours, Vivien racontait : "Ça a été un gros déclic sentimental pour moi comme pour elle. On vit des choses vraiment folles qui sont multipliées par le fait qu'il y a les caméras, qu'on est dans des endroits magnifiques... Ça permet, je pense, d'augmenter un peu les émotions. On s'est dit que les experts ne s'étaient pas trompés." Et Charline de poursuivre : "Pour ma part aussi, lors du voyage de noces, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie. Je ne pensais pas avoir de tels sentiments pour une personne en si peu de temps. C'est rare que des choses comme ça arrivent, mais c'est vrai qu'à la fin du séjour, j'étais amoureuse. Pourtant, quatre jours avant, je ne le connaissais pas. C'est assez fou comme expérience."