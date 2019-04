Mariés au premier regard 3 : Charline et Vivien prêts à renouveler leurs voeux

Charline a rapidement changé d'avis sur Vivien, dans Mariés au premier regard 3. La fonctionnaire de 29 ans n'a pas été tout de suite attirée par le candidat, un promoteur immobilier de 28 ans avec lequel elle est compatible à 78%. Mais, après qu'il lui a fait une belle déclaration lors de la soirée qui a suivi leur mariage, la jeune femme l'a vu sous un autre jour.

C'est donc sous les meilleurs auspices qu'ils ont passé leur lune de miel en République tchèque et ils ont rapidement décidé de vivre ensemble. Dans l'épisode de ce lundi 8 avril 2019, le beau brun admet qu'il a changé grâce à sa femme. Il s'est découvert un tempérament de meneur notamment. Pour lui faire plaisir, Vivien lui offre un séjour à Barcelone. "Pour l'instant, c'est l'homme parfait pour moi", explique Charline qui précise que cette rencontre a déjà chamboulé sa vie.

Sans surprise, ils annoncent aux trois experts qu'ils restent mariés, après un bilan plus que positif. Charline les remercie d'avoir mis Vivien sur sa route. De son côté, le jeune homme s'est souvenu de leur valse lors du voyage de noces. "Je me suis dit que c'était à moi de faire l'homme à ce moment-là", explique-t-il. Une situation qui a encore plus réconforté Charline qui cherchait un homme qui a du "leadership".

Vivien apprécie de son côté que Charline prenne le risque de demander sa mutation pour se rapprocher de lui. Pour l'heure, ils désirent voyager et passer du bon temps ensemble. Et, dans l'avenir, ils espèrent avoir des enfants. "On refera un mariage. On souhaitait refaire un renouvellement de voeux avec toutes nos familles. (...) Et bien sûr pour ne plus me marier avec un inconnu, mais avec Vivien", conclut la jeune mariée.

Un véritable conte de fées.