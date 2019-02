Mariés au premier regard 3 – Marlène : Révélations sur leur voyage de noces raté

Le conte de fées a rapidement viré au cauchemar pour Marlène et Kevin. Lundi 25 février 2019, M6 diffusait l'épisode 3 de la troisième saison de Mariés au premier regard. Et les téléspectateurs ont découvert que l'ouvrier spécialisé de 26 ans s'était montré très distant avec sa toute nouvelle épouse après lui avoir confié qu'il ne parlait plus à sa maman depuis huit ans, qu'il ne connaissait pas son papa et que de 4 ans jusqu'à 12-13 ans, il avait été en famille d'accueil avec sa soeur. Interrogée par Purepeople, l'assistante maternelle de 30 ans est revenue sur ce moment difficile.

Votre lune de miel a rapidement viré au cauchemar. Peux-tu nous en parler ?

Au début, ça se passait très bien. On a eu une journée où on a fait une activité sur un bateau. C'est ce jour-là que Kevin a décidé de me parler de son histoire de famille. On avait décidé de ne pas en parler avant. Je lui avais dit que j'étais prête à attendre le moment où il se sentait le plus prêt à m'en parler. Il m'a expliqué un peu son histoire. Ensuite, je pense que, comme ça a été quelque chose d'assez difficile pour lui vu que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments, il avait besoin de se replier sur lui-même, peut-être même d'être seul. Et c'est vrai que je n'avais pas trop compris sa réaction, pourquoi il s'est un peu renfermé. Je cherchais à savoir pourquoi il était distant, mais il n'était pas prêt à me donner des explications à ce moment-là, car lui-même avait besoin de prendre du recul.

Que t'a-t-il dit ?

Il m'a dit qu'il avait besoin d'être seul, qu'on était trop ensemble. Du coup, je lui ai expliqué que ça faisait partie de l'expérience. En gros, quand on s'est engagé en se mariant, on savait qu'on allait être ensemble pendant cinq jours et que c'était quelque chose qui n'était pas facile quand on ne se connaît pas. On a un peu du mal à appréhender les réactions vu qu'on ne se connaît pas. Et on se retrouve aussi avec les journalistes et cameraman, ce n'est pas une "situation normale".

Tu penses que le fait qu'il y ait des journalistes et des caméras a joué ?

Oui, je pense que ça a joué. Forcément, on passe en interview après et on répète ce qu'il s'est passé. On va expliquer notre ressenti, pourquoi il s'est braqué, pourquoi j'ai réagi comme ça, donc forcément ça remue un peu le couteau dans la plaie. Mais en s'engageant, on savait que ce serait comme ça.

Avec du recul, comprends-tu sa réaction ?

Oui. Ensuite, notre experte Estelle nous a fait une sorte de thérapie de couple quand on est rentrés du voyage de noces. Elle nous a expliqué qu'on était très différents. Que j'avais besoin de crever l'abcès et comprendre tout de suite ce qu'il se passait alors que lui avait besoin de se replier. Une fois qu'Estelle nous a expliqué ça, j'ai compris sa réaction. J'ai compris que, pour lui, c'était quelque chose de difficile à m'annoncer et qu'il avait besoin d'être un peu seul ensuite. Mais lui n'a pas réussi à me donner ces termes-là pour me l'expliquer. Ce qui était dur pour moi, c'était que j'étais dans l'incompréhension.

Il a en effet dit que tu prenais trop les choses à coeur ou que tu étais trop collante...

Ça a été super dur pour moi d'entendre ça. Le fait que je prenne trop les choses à coeur est vrai, car je m'investis toujours à 100% dans ce que je fais. Mais le fait qu'il dise que je suis trop collante m'a vexée. Je ne trouvais pas que je l'étais. Et le terme "collante" m'a un peu choquée, donc je me suis un peu braquée.

A-t-il fini par s'excuser ?

Quand on a vu Estelle, on s'est tous les deux excusés. Lui s'est excusé de s'être braqué et de ne pas avoir su m'expliquer ce qu'il se passait dans sa tête à ce moment-là. Et moi, je me suis excusée d'avoir été un peu trop insistante et de ne pas trop lui avoir laissé le temps de digérer le truc.

